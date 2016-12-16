Вчера, 15 декабря, сотрудник Ида-Харьюского отделения полиции нашел в Lasnamäe Centrum потерянные кем-то наличные деньги. Деньги ждут владельца в Ида-Харьюском отделении полиции по адресу ул. П. Пинна, 4.

Дополнительную информацию можно получить по номеру 612 4898 в рабочие дни с 8:30 до 16:30. Полиция просит передать эту информацию и своим пожилым близким, которые могли потерять какую-то сумму, чтобы вернуть находку владельцу как можно быстрее.

По словам капитана полиции Ида-Харьюского отделения полиции Карины Фесюк,

если вы потеряли какую-то вещь, будь то кошелек, деньги, мобильный телефон, следует сообщить в полицию и написать заявление. Честные люди приносят в полицию ценные находки постоянно, возможно, и ваша вещь уже в полиции. При наличии заявления владельца легче найти, сверив информацию по базе данных. В заявлении следует максимально подробно описать утерянную вещь, указать, если есть какие-то особые приметы, серийный номер, PIN-код телефона, сделанную вами ранее фотографию утерянной вещи, квитанцию и т.п.

На сайте полиции можно ознакомиться со списком вещей, которую ждут своих владельцев. Если вы нашли какую-либо вещь или документ, находку следует отнести в ближайшее отделение полиции. Если такой возможности нет, то следует позвонить на короткий номер 112 и договориться о том, как и когда передать находку.