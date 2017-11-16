Сотрудничество полиции Эстонии и Латвии помогло быстро найти угнанный автомобиль

Угнанный 14 ноября в Пярну автомобиль был найден утром 15 ноября в Латвии в районе города Гулбене благодаря хорошему сотрудничеству и быстрому обмену информацией между полицией Эстонии и Латвии.

14 ноября полиция получила сообщение, что в Пярну на ул. Бетоони угнан автомобиль Ford Focus C-max. По имевшейся у полиции информации было основание полагать, что есть большая вероятность, что автомобиль может выехать за границы Эстонии и поэтому информацию об угнанном автомобиле передали сотрудникам правопорядка соседних государств.

Латвийские полицейские обнаружили автомобиль с эстонскими регистрационными номерами и задержали находившихся в автомобиле водителя и пассажира, граждан Эстонии, 15 ноября около 6.45 утра в районе города Гулбене.

Руководитель участковых полицейских Пярнуского отделения полиции Тыну Кивис сказал, что хорошее сотрудничество и обмен информации с коллегами из соседних государств играют в похожих случаях ключевую роль. "Угнанный автомобиль был быстро найден благодаря оперативности в обмене информацией и хорошему сотрудничеству между полицией Латвии и Эстонии, машина возвращена владельцу. Мы будем развивать наше сотрудничество и в дальнейшем", — сказал Кивис.

Пресс-секретарь региона Видземе полиции Латвии Анжела Гельяну сказала, что тесное сотрудничество между полицейскими двух стран важно, так как благодаря совместным усилиям снижается уровень преступности. "С полицией Эстонии у нас очень эффективное сотрудничество в приграничных регионах. Мы обмениваемся опытом и проводим совместные учения", — сказала Гельяну.