Сотрудница бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны подозревается в получении взятки

Сегодня утром сотрудники бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны задержали специалиста бюро обслуживания Таммсааре Пыхьяской префектуры, которая подозревается в получении взятки. На данный момент сотрудница подала заявление об уходе с работы, значится в пресс-релизе.





Согласно подозрению, сотрудница бюро выдавала за плату постореннему лицу данные о третьих лицах, используя базы данных Департамента полиции и погранохраны. Подозреваемая занималась ходатайствами о получении гражданства и вида на жительство. В данном случае не было масштабной утечки данных, это были единичные случаи. Данные о третьих лицах не являлись деликатными личными данными. Департамент полиции и погранохраны с свяжется с людьми, о данных которых идет речь, и проинформирует их о случившемся.

Руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сказал, что полиция относится к таким случаям очень серьезно. „Государство доверило нам данные, что помочь людям, и наша обязанность — защищать эти данные”, — сказал Яани.

Уголовное делопроизводство начато по статье 294, часть 2, пункт 1 Пенитенциарного кодекса, делопроизводство ведут бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны и Государственная прокуратура.