Сотни жителей Пыхья-Таллинна ночью остались без электричества

В районе Пыхья-Таллинна всю ночь продолжался сбой в подаче электричества, причиной которого стал загоревшийся около 2 часов ночи на подстанции на улице Теэстузе распределитель низкого напряжения.

В 2:40, по сообщению Elektrilevi, Спасательный департамент тушил пожар. Из-за пожара остались без электричества 514 клиентов на улице Теэстузе.

В течение 1,5 часов, по словам специалиста по коммуникациям Elektrilevi Марет Рейнумяги, большинству из них можно будет восстановить подачу электричества. "В последние домохозяйства электричество вернется около 14 часов, когда восстановительные работы будут закончены. Приносим извинения за возникшие неудобства", — добавила Рейнумяги.

По словам написавшего в редакцию Delfi читателя, сбой начался ночью около 2 часов. "У меня в морозилке тают ягоды и мясо! Elektrilevi сказала, что без электричества более 500 клиентов", — написал Delfi читатель.

По словам специалиста по коммуникациям Elektrilevi Марет Рейнумяги, в данный момент еще не ясно, когда вернется электричество, но она заверила, что сбой касается только жителей Пыхья-Таллинна.

"Совет насчет морозилки: не открывайте дверцу, так ваша еда будет храниться там в холоде еще до 24 часов", — отметила Рейнумяги и пообещала в ближайшее время сообщить, как уладится сбой.