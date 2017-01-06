В четверг около 13 часов в Ляэне-Вирумаа на 110-м километре Таллиннского шоссе в районе местечка Сями произошло ДТП, в котором столкнулись два легковых автомобиля с российскими регистрационными знаками и микроавтобус. Травмы получили трое россиян, возвращавшихся из Таллинна в Петербург: состояние женщины и ребенка оценивается, как очень тяжелое, предает rus.err.ee.

Как сказал руководитель Раквереской больницы Айн Сууркаев, состояние пострадавших в ДТП тяжелое и очень тяжелое: "Сейчас ситуация такова: из Таллинна приехал реанимобиль за младенцем. Он находится в очень тяжелом состоянии, команда реаниматологов пока не готова везти его в Таллинн. Пытаемся на месте что-то предпринять, производятся компьютерные и другие исследования, которые у нас на месте обычно таким маленьким детям не делаются".

Женщина, по словам Сууркаева, также находится в критическом состоянии и ее готовят к перевозке в больницу высшего уровня — в Тарту или Таллинн. Поскольку дорожные условия сложные, реанимобиль еще не приехал.

"Из трех пациентов у мужчины состояние до сих пор было лучше, однако он тоже серьезно пострадал. У нас нет еще всех ответов из Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). Когда они придут, мы посмотрим оставить его на лечение у нас или тоже перевезти в другую больницу", — сказал Сууркаев.