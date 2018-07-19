19.07.2018, 08:40

"Состояние телефонного опьянения”. В Эстонии наблюдается резкий скачок в числе ДТП с летальным исходом

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Михкель Тамм
Михкель Тамм
EST
Liiklusõnnetus Kärde lähistel selle aasta juulis
Liiklusõnnetus Kärde lähistel selle aasta juulisFoto: Kiur Kaasik

Вождение в состоянии так сказать ”телефонного опьянения” становится все более опасной проблемой в движении. Полиция все больше наказывает использующих телефон за рулем водителей, но занятия посторонними делами во время вождения в этом году уже унесли достаточное число жизней.

Еще в конце прошлого года издание Eesti Päevaleht писало, что число погибших в ДТП в прошлом году было на самом низком уровне после 1945 года. В прошлом году в ДТП погибли 48 человек, а годом ранее — 71.

Резкий скачок в числе смертей

По состоянию на вторник, в 2018 году на дорогах Эстонии погибли 40 человек. При этом число ДТП выросло во всех группах: пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, водители легковых автомобилей, водители грузовых автомобилей и водители общественного транспорта. По сравнению с прошлым годом, число ДТП выросло на 8%, число пострадавших — на 10%, а число летальных исходов — на целых 45%.

Полиция отмечает, что рост числа погибших вызвали январские погодные условия, но с мая летальные исходы стали снова учащаться — из-за высокой скорости и переоценивая водителями своих возможностей.

В связи с увеличением числа ДТП с летальным исходом была даже созвана чрезвычайная комиссия по дорожному движению для обсуждения того, как сделать дороги безопаснее. В качестве возможного решения было предложено снабжение полицейских машин мобильными камерами слежения за скоростью, но также обсуждалось и то, как предотвратить занятия посторонними делами за рулем.

Согласно прошлогоднему опросу Департамент шоссейных дорог, 72% эстонских водителей пользовались мобильным телефоном во время управления автомобилем. В этом году уже есть немало примеров того, как ”телефонное опьянение” за рулем может привести к смертельному исходу.

Graafika: Toom Tragel

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Можно сказать, что в этом году напрямую именно из-за использования мобильного телефона на дорогах Эстонии погибли два человека: один съехал в кювет после завершения разговора, второй же использовал телефон без системы hands-free. Еще один водитель съехал в кювет, пытаясь ответить на телефонный звонок, но он, к счастью, выжил, хотя и нанес урон здоровью.

Использования телефона — не единственная причина, по которой водители отвлекаются от управления автомобилем. Часто водители отвлекаются на еду, напитки или сигареты, а также общение с пассажирами. Этой зимой погиб водитель, пытавшийся во время езды подключить в машине дополнительное устройство. Травмами отделался другой водитель, пытавшийся во время езды вытереть лобовое стекло (стоит отметить, что он был пьян).

Наказание слишком мягкое

В начале года вступили в силу изменения закона, и теперь полиция может легче наказывать за использование телефона за рулем, если акт был запечатлен на фото или видео. Однако наказание за это не такое серьезное — лишь штраф до 80 евро. Только за эти полгода были наказаны 2031 человек, когда за весь прошлый год было наказано 2556 водителей.

Использование мобильного телефона за рулем вызывает и менее серьезные ДТП, где не было пострадавших. Оказывающие услуги дорожного страхования фирмы подтвердили, что использование телефона за рулем является реальной проблемой, но статистикой по данным случаям они не располагают.

Несмотря на это, согласно их статистике, одна из главных причин ДТП — въезд в другой автомобиль сзади. За последние два года таких ДТП произошло около 6500, что на полтысячи больше, чем в 2015 году, и на тысячу больше статистики десятилетней давности. Рост числа ДТП нельзя связать лишь с телефонами, так как увеличилась и интенсивность движения. Например, в прошлом году интенсивность движения в Таллинне и Харьюмаа увеличилась на 15%.

Кроме того, попадающие в ДТП водители обычно не признаются, что использовали телефон за рулем в момент аварии. Обычно они объясняют ДТП тем, что им слепило глаза солнце или автомобиль перед ними резко затормозил. О том, что водитель использовал телефон за рулем, сообщают лишь другие водители, ставшие свидетелями ДТП.

Водители не признаются сами, что они, например, в момент аварии сидели в Facebook, потому что в таком случае инцидент уже можно классифицировать как грубую небрежность, и страховая фирма может уменьшить компенсацию в зависимости от серьезности нарушения, или же вовсе отказать в возмещении ущерба.

Полиция подчеркивает, что полчаса без смартфона ничего не изменять в вашей жизни, а если же нужно необходимо выйти в интернет или позвонить, то лучше остановиться на обочине — ни одно сообщение не может быть настолько важным, чтобы подвергать опасности чью-либо жизнь.

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