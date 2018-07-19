"Состояние телефонного опьянения”. В Эстонии наблюдается резкий скачок в числе ДТП с летальным исходом

В связи с увеличением числа ДТП с летальным исходом была даже созвана чрезвычайная комиссия по дорожному движению для обсуждения того, как сделать дороги безопаснее. В качестве возможного решения было предложено снабжение полицейских машин мобильными камерами слежения за скоростью, но также обсуждалось и то, как предотвратить занятия посторонними делами за рулем.

Согласно прошлогоднему опросу Департамент шоссейных дорог, 72% эстонских водителей пользовались мобильным телефоном во время управления автомобилем. В этом году уже есть немало примеров того, как ”телефонное опьянение” за рулем может привести к смертельному исходу.

Graafika: Toom Tragel

Можно сказать, что в этом году напрямую именно из-за использования мобильного телефона на дорогах Эстонии погибли два человека: один съехал в кювет после завершения разговора, второй же использовал телефон без системы hands-free. Еще один водитель съехал в кювет, пытаясь ответить на телефонный звонок, но он, к счастью, выжил, хотя и нанес урон здоровью.

Использования телефона — не единственная причина, по которой водители отвлекаются от управления автомобилем. Часто водители отвлекаются на еду, напитки или сигареты, а также общение с пассажирами. Этой зимой погиб водитель, пытавшийся во время езды подключить в машине дополнительное устройство. Травмами отделался другой водитель, пытавшийся во время езды вытереть лобовое стекло (стоит отметить, что он был пьян).

Наказание слишком мягкое

В начале года вступили в силу изменения закона, и теперь полиция может легче наказывать за использование телефона за рулем, если акт был запечатлен на фото или видео. Однако наказание за это не такое серьезное — лишь штраф до 80 евро. Только за эти полгода были наказаны 2031 человек, когда за весь прошлый год было наказано 2556 водителей.

Использование мобильного телефона за рулем вызывает и менее серьезные ДТП, где не было пострадавших. Оказывающие услуги дорожного страхования фирмы подтвердили, что использование телефона за рулем является реальной проблемой, но статистикой по данным случаям они не располагают.

Несмотря на это, согласно их статистике, одна из главных причин ДТП — въезд в другой автомобиль сзади. За последние два года таких ДТП произошло около 6500, что на полтысячи больше, чем в 2015 году, и на тысячу больше статистики десятилетней давности. Рост числа ДТП нельзя связать лишь с телефонами, так как увеличилась и интенсивность движения. Например, в прошлом году интенсивность движения в Таллинне и Харьюмаа увеличилась на 15%.

Кроме того, попадающие в ДТП водители обычно не признаются, что использовали телефон за рулем в момент аварии. Обычно они объясняют ДТП тем, что им слепило глаза солнце или автомобиль перед ними резко затормозил. О том, что водитель использовал телефон за рулем, сообщают лишь другие водители, ставшие свидетелями ДТП.