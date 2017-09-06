Соседи помогли женщине выбраться из горящей квартиры

Сегодня незадолго до трех часов дня Центр тревоги получил сообщение о горящем жилом доме в Таллинне на улице Лыйкузе.

Сегодня в 14:40 в Центр тревоги сообщили о пожаре в жилом доме. На улице Лыйкузе горела квартира на втором этаже двухэтажного деревянного многоквартирного дома. По прибытии спасателей на место происшествия языки пламени вырывались из окон. Пожар ограничили в 15:07. Поскольку после 16 часов работы по тушению продолжались, назвать причину возникновения пожара спасатели еще не смогли.

Живущая в квартире женщина самостоятельно вылезла из окна на козырек дома, и соседи помогли ей спуститься на землю. У нее были ожоги, поэтому женщину доставили в больницу на осмотр.