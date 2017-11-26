Сообщение об инциденте в волости Харку оказалось ложным: ребенка в фургоне не удерживали

Сообщение об инциденте с участием неизвестным мужчин, которые в пятницу в волости Харку якобы удерживали в белом фургоне школьника, оказалось ложной информацией. Полиция проверила поступившее сообщение о преступлении, оно не нашло подтверждения, сообщает Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны.

Руководитель группы по защите детей Реймо Райвет:

Сразу же, как только мы получили сообщение об инциденте, полиция начала выяснять обстоятельства происшествия, работа шла все выходные. Сегодня я могу подтвердить, что случая, который был описан в социальных сетях в пятницу, не происходило. Для того, чтобы убедиться в этом, мы провели все необходимые процессуальные действия, проанализировали информацию и общались с причастными лицами. Начатое уголовное делопроизводство будет закрыто. Мы постараемся оказать семье всяческую поддержку, чтобы справиться с последствиями сложившейся ситуации.

Важно, чтобы в случае любого подозрения всегда в первую очередь оповещалась полиция. Желание человека предупредить и проинформировать о происходящем живущих рядом людей понятно, но публикацию сообщения с настолько тревожным содержанием надо основательно продумать. В социальных сетях информация распространяется очень быстро и далеко. Исправить ошибки и неточности задним числом в социальных сетях сложно, если не невозможно, особенно, если сообщение ушло в средства массовой информации.

Самая большая опасность и состоит в том, что непроверенное сообщение будет массово распространяться до того, как полиция успеет начать расследовать происшествие. Следует помнить, что всегда, когда у кого-то имеется соответствующая действительности информация о возможном преступлении, распространение такой информации в социальных сетях может помешать следствию. А если информация окажется ложной либо значительно искаженной, то вместо предупреждения будет нанесен удар по чувству безопасности людей и необоснованно появятся паника и страх.

Поэтому советуем с такой информацией обратиться в полицию, к своему участковому полицейскому или, например, к веб-констеблю. Полицейские смогут проверить информацию, а затем вместе можно будет решить, есть ли необходимость в оповещении жителей и как это сделать.

Советы полиции о том, как распространять информацию в социальных сетях:

· До того, как поделиться информацией, обязательно убедитесь, что информация соответствует действительности, важно и то, кто делает сообщение, его мотивы.

· Не надо делать перепосты сообщений неизвестных вам людей.

· Убедитесь, что информация свежая — иногда люди делают перепосты сообщений, которым уже несколько нет, информация уже неактуальна и нет необходимости во внимании к теме.

· Крайне важно то, какие слова мы используем для сообщения в социальных сетях.

· При необходимости спросите совета у веб-констебля.