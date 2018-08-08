Солдат-срочник пострадал от взрыва гранаты во время тренировок на полигоне Сиргала

По первоначальным данным, ручная граната выпала у солдата во время упражнений по броскам и оказалась в траншее. Срочник и инструктор укрылись, но солдат все-таки пострадал от взрыва.

Срочнику оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Родителей оповестили о случившемся.