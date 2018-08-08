08.08.2018, 10:43
Солдат-срочник пострадал от взрыва гранаты во время тренировок на полигоне Сиргала
Вчера вечером на полигоне Сиргала во время упражнений по метанию гранат, которые проводил Вируский пехотный батальон, от взрыва пострадал срочник, допустивший ошибку.
По первоначальным данным, ручная граната выпала у солдата во время упражнений по броскам и оказалась в траншее. Срочник и инструктор укрылись, но солдат все-таки пострадал от взрыва.
Срочнику оказали первую помощь, после чего доставили в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Родителей оповестили о случившемся.