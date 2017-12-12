Собиравшийся к Путину житель Эстонии угнал в Ивангороде машину с 88-летней женщиной внутри

Житель Эстонии угнал машину с пожилой женщиной в салоне. Когда та стала причитать, он атаковал ее перцовым газом и вышвырнул на трассе. Сотрудники дорожной полиции помогли пенсионерке, а злоумышленника догнали, задержав, сообщает 47news.

Как стало известно 47news, около десяти утра 12 декабря на 129 километре трассы Петербург-Нарва автомобили ГИБДД по Кингисеппскому району прижали к обочине SsangYong. За рулем SsangYonнаходился 50-летний житель города Кохтла-Ярве Владимир. Из документов при нем находился паспорт негражданина, выданный эстонскими властями. По национальности задержанный — русский.

История началась немногим ранее. В начале десятого часа утра к гостинице "Витязь" на Кингисеппском шоссе в Ивангороде подъехал SsangYong. Водитель-петербуржец вышел в магазин за сигаретами, оставив автомобиль незапертым и заведенным. В салоне находилась его 88-летняя мать.

К машине подошел 50-летний Владимир из Кохтла-Ярве, сел за руль и поехал в сторону Петербурга. Пожилая женщина стала возмущаться и кричать, что он не ее сын, требовала остановиться. В какой-то момент угонщик остановил автомобиль, вышел из него, открыл пассажирскую дверь и вышвырнул пенсионерку, схватив ее за волосы. При этом он еще и залил ее перцовым газом из баллончика.

Как выяснилось, сегодня утром столь по-хамски поступивший Владимир пешком перешел границу Эстонии с Россией. По его словам, его целью была встреча с тёзкой — Владимиром Путиным. Что именно он имел ввиду — большую пресс-конференцию президента в Москве, назначенную на 14 декабря, или просто посещение родного города Путина — пока неизвестно.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "грабеж" и "незаконное ограничение свободы".