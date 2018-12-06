Со горевшем ночью доме в Кадриорге уже давно были проблемы

Житель соседнего дома рассказал Delfi, что в квартире, в которой ночью начался пожар, погибли двое, а четверо были отправлены в больницу, постоянно проходили пьянки. В среду вечером там имело место очередное застолье с распитием спиртного.

По словам соседа, в теплое время гулянки устраивали во дворе между двумя домами. Он уверен, что это был лишь вопрос времени, когда в этом доме что-то произойдет.

Над проблемной квартирой проживали мужчина и женщина, с которыми проблем не было, как говорит сосед. При пожаре это женщина пострадала, и ее отвезли в больницу. Мужчины же не было дома, так ка кон работает дальнобойщиком и находится в отъезде. Ему сообщили о случившемся.

Пожар не затронул квартиры в другой части дома. по словам соседа, в верхней вообще никто не живет.

По словам соседа, за квартиру, в которой произошел пожар, аренду владельцу платил город, то есть это была социальная квартира.