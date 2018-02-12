Снова в суде: ласнамяэского "водителя с битой" подозревают в изнасиловании, пытках и убийстве бывшей сожительницы

В понедельник в 12:00 началось предварительное судебное слушание дела Урмаса Эйнрооса, известного общественности как ласнамяэский "водитель с битой". Эйнроос обвиняется, кроме угроз в адрес других участников движения, в убийстве сожительницы, которую он пытал и насиловал.

Заседание закрытое.

43-летний Эйнрооз обвиняется в том, что 13 августа 2017 года в квартире на Вабадузе пуйестеэ в Таллинне он на протяжении нескольких часов мучил женщину, с которой ранее состоял в близких отношениях. Согласно уликам, после побоев и изнасилования, подозреваемый отвез ее на машине к водохранилищу в Паункюла, где продолжил ее избивать и в конце концов задушил.

Согласно версии следствия, подозреваемый хотел получить материальную выгоду — женщина оформила завещание на него.

Эйнрооза также обвиняют в краже наличных и золотого кольца с драгоценным камнем у своей жертвы.

Начиная с 15 августа подозреваемый находится под стражей по ходатайству суда. Ему представлены обвинения в физическом насилии, изнасиловании, незаконном ограничении свободы, краже, серьезном нарушении общественного порядка и убийстве.

Общественности Эйнроос известен в первую очередь после того обнародованного видео 2016 года, где он угрожает битой другому водителю в Ласнамяэ.