Снимавшего поиски утонувшего в озере Вильянди мужчины оператора ударили кулаком в лицо

14 июля, около 21.30, 43-летнего оператора Kanal2, снимавшего работу полицейских и спасателей на озере, ударили кулаком в лицо.

"В случае с подобным инцидентами следует действовать очень деликатно. Понятно, что репортеру криминальной хроники в определенных ситуациях следует иметь ввиду, что его появление на месте происшествия может вызвать у близких пострадавших неоднозначные чувства. К сожалению, однако, иногда словами дело не ограничивается и на этот раз все зашло дальше. К счастью, ничего очень серьезного со здоровьем оператора не произошло”, — сказал редактор передачи Reporter на Kanal 2 Имре Каас.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.