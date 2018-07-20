20.07.2018, 21:50

Снимавшего поиски утонувшего в озере Вильянди мужчины оператора ударили кулаком в лицо

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rus.delfi.ee
EST 1
Viljandi järve uppus meesterahvas
Viljandi järve uppus meesterahvasFoto: Kenno Soo

14 июля, около 21.30, 43-летнего оператора Kanal2, снимавшего работу полицейских и спасателей на озере, ударили кулаком в лицо.

"В случае с подобным инцидентами следует действовать очень деликатно. Понятно, что репортеру криминальной хроники в определенных ситуациях следует иметь ввиду, что его появление на месте происшествия может вызвать у близких пострадавших неоднозначные чувства. К сожалению, однако, иногда словами дело не ограничивается и на этот раз все зашло дальше. К счастью, ничего очень серьезного со здоровьем оператора не произошло”, — сказал редактор передачи Reporter на Kanal 2 Имре Каас.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем физическом обращении.

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