Снежные выходные привели к увеличению числа несчастных случаев при катании на санках и лыжах

С приходом снега и холодов от клиентов Salva Kindlustus начали поступать сообщения о случаях травм из-за падения. В некоторых случаях катание на санках или лыжах даже заканчивалось поездкой в травмпункт.

Менеджер Salva Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев Эвелин Лойтмаа отметила, что количество страховых случаев на последних выходных заметно выросло, поскольку многие семьи отправились покататься на лыжах или санках. ”Например, поступило сообщение о несчастном случае, когда, катаясь на санках, ребенок ударился лицом о камень, — сказала Лойтмаа. — Также несколько клиентов сообщили об ушибах, а один ребенок, катаясь на лыжах с горки, порвал ахиллово сухожилие”.

Нельзя, однако, сказать, что катание на санках является причиной несчастных случаев исключительно с детьми — в Salva также поступали сообщения о травмах у взрослых. ”Например, в прошлом году отец, катаясь на санках с ребенком, вывихнул ногу, и больше двух месяцев провел на больничном”, — рассказала Лойтмаа.

Лойтмаа пояснила, что падения и ушибы на льду являются обычным делом, но долгожданный выпавший снег привел к заметному увеличению числа происшествий с детьми. ”В целом же, в зимний период часто случаются травмы в различных видах спорта в помещении, например, при играх с мячом и во время групповых тренировок”, — отметила Лойтмаа.

С детьми большинство несчастных случаев происходит в детском возрасте и в начальной школе, но и несчастный случай с ребенком может при отсутствии страховки создать ситуацию, когда которой доходы семьи заметно уменьшатся. ”Если родитель вынужден оставаться дома с пострадавшим ребенком и не может ходить на работу, в семейном бюджете может образоваться прореха. Обычные возмещения в случае незначительных ушибов и переломов колеблются в диапазоне от 150 до 500 евро, в зависимости от выбранной в полисе суммы страховки”, — пояснила менеджер Salva Kindlustus по продуктам страхования от несчастных случаев.

”Люди только начинают наслаждаться зимними радостями, и поэтому мы призываем детей и родителей проявлять осторожность. Несомненно, стоит подробнее узнать о страховании от несчастных случаев — оно сделает восстановление в случае полученных травм заметно легче, пусть даже лишь в финансовом смысле”.