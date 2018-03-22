22.03.2018, 16:44

Снег еще не до конца растаял, а спасателям уже приходится тушить загоревшуюся сухую траву


rus.delfi.ee
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Снег еще не до конца растаял, а спасателям уже приходится тушить загоревшуюся сухую траву
Foto: Mihkel Maks

Хотя во многих местах на земле од сих пор лежит снег, спасателям уже приходится заниматься тушением возгораний сухой прошлогодней травы.

19 марта в Карула в Валгамаа спасателям-добровольцам пришлось тушить первое возгорание сухой травы в этом году. Пожар начался от костра и распространился из-за сильного ветра. Вызов поступил около 20:00, и на улице было темно.

До ближайших зданий было 35 метров, а зона распространения огня составила примерно 120 на 40 метров. Вызов поступил не от виновников возгорания, а от жителей домов, находившихся в 250 метрах от пожара.

У спасателей ушло около 2000 литров воды и 20-30 минут, чтобы потушить возгорание.

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