СМИ: в Хургаде мужчина эстонского происхождения убил свою мать

В египетском курортном городе Хургада, по сообщению местных СМИ, убили женщину эстонского происхождения.
Мужчина 1992 года рождения родом из Эстонии напал на свою мать 1968 года рождения и избил ее до смерти, сообщает новостной портал Aymna.
Женщина, гражданка Эстонии, умерла в результате травмы головы.
25-летний мужчина задержан в качестве подозреваемого.
Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Армо Васк сказал сегодня вечером Delfi, что по состоянию на настоящий момент им не поступало сообщения об инциденте.
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