СМИ: в Хургаде мужчина эстонского происхождения убил свою мать

В египетском курортном городе Хургада, по сообщению местных СМИ, убили женщину эстонского происхождения.

Мужчина 1992 года рождения родом из Эстонии напал на свою мать 1968 года рождения и избил ее до смерти, сообщает новостной портал Aymna.

Женщина, гражданка Эстонии, умерла в результате травмы головы.

25-летний мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Выяснением обстоятельств произошедшего занимается полиция.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Армо Васк сказал сегодня вечером Delfi, что по состоянию на настоящий момент им не поступало сообщения об инциденте.