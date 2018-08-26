26.08.2018, 14:41

СМИ: В Финляндии задержан гражданин Эстонии, которого подозревают в совершении смертельной аварии

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NapsipudelFoto: Anni Õnneleid

Сегодня рано утром недалеко от финского города Сало произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Полиция задержала эстонца, который подозревают в совершении аварии.

Helsingin Sanomat пишет, что утром в полицию поступило сообщение о ДТП под Сало — машина съехала в кювет. Прибывшие на место спасатели обнаружили рядом с машиной тело мужчины. Полиция сообщила, что мужчина иностранец. О том, мог ли погибший быть из Эстонии, пока не сообщается.

Однако полиция подтвердила, что рядом с местом аварии был задержан мужчина 1985 года рождения. У задержанного эстонское гражданство. Предполагается, что именно он был за рулем. Подозреваемый в момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения.

Детали происшествия выясняются.

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Сегодня рано утром недалеко от финского города Сало произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Полиция задержала эстонца, который подозревают в совершении аварии.
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