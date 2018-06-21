21.06.2018, 15:06

СМИ: Пребывающий под стражей в Норвегии турецкий преступник подозревается в совершении убийства в Эстонии

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rus.delfi.ee
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СМИ: Пребывающий под стражей в Норвегии турецкий преступник подозревается в совершении убийства в Эстонии
AFP

По сообщению газеты Verdens Gang, 41-летний гражданин Турции, пребывающий в Норвегии в тюрьме предварительного заключения, подозревается в совершении убийства как в Норвегии, так и в Эстонии.

По подозрениям полиции, мужчина убил прошлым летом в Осло 54-летнего соотечественника. Девять дней спустя его задержали в Болгарии и передали властям Норвегии.

По сообщению газеты, в последние месяцы с норвежской полицией общалась полиция Эстонии, которая подозревает задержанного в совершении убийства и в Эстонии.

Бизнес-партнер мужчины таинственно исчез и полиция предполагает, что могло быть совершено убийство. По сообщению полиции, правоохранительные органы стран обменялись информацией и полученная информация может пригодиться в норвежском деле.

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