05.09.2018, 07:00

Смертники. Автор книги "Криминальная Эстония" Светлана Логинова — о встречах с приговоренными к казни

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нужна ли нам "высшая" мера наказания?
Светлана Логинова, журналист
Светлана Логинова, журналист
 
EST 4
Viru vangla - veebruar 2018
фото иллюстративноеFoto: Sven Arbet

В 90-х годах мне удалось посетить преступников, приговорённых к высшей мере наказания, узнать кое-что об их жизни. Впечатление, надо сказать, тягостное. Начиная от толстых мрачных старинных стен Батарейной тюрьмы и заканчивая откровениями приговорённых к расстрелу.

Все они надеялись на отмену «вышки», но с трудом представляли, как можно провести в тюрьме всю жизнь?

К «смертникам» мы ещё вернемся, а пока небольшой экскурс в историю, который можно начать с вопроса: к какой мере наказания вы приговорили бы курсанта из Морского корпуса имени Петра Великого (Санкт-Петербург) Юрия Устименко, отобравшего с февраля 2001 по май 2002 года вместе со своим приятелем, погибшим во время перестрелки с полицией, жизнь у семерых и ранившего шестерых человек? Можно предположить, что большинство ответит: к высшей мере. Но «вышка» отменена, поскольку эта статья сохранялась в нашей стране до 1998 года. Политики, несмотря на скачок в начале 90-х годов доли тяжких преступлений, начали выступать за отмену статьи смертной казни, заменив её статьёй «Пожизненное лишение свободы». В январе 1997 года на обсуждение в Рийгикогу поступил проект, запрещавший «вышку», который был впоследствие принят.

USTIMENKO KOHTUOTSUS FOTO: Marko Mumm

Выстрел в затылок?

Последний смертный приговор был приведён в исполнение в сентябре 1991 года. Заключённый Рейн Орусте был казнён выстрелом в затылок. В Батарейной тюрьме есть маленькая камера - расстрельная, куда приводили «смертников». Говорят, что гости превращенной ныне в своеобразный музей Батарейной тюрьмы, с любопытством рассматривают эту мрачную камеру со сливом для крови. Вероятно, на голову Рейна Орусте, как и другим «смертникам», надели на голову мешок – для того, чтобы мозги не вымазали стены камеры, - и выстрелили из пистолета системы «Макаров» в затылок.
После казни Рейна Орусте в Эстонии ещё оставались приговорённые к «вышке», но их стали переводить в другие тюрьмы существовашего на тот момент Советского Союза. Там и приводилась в исполнение высшая мера наказания.

При этом, если приговорённый к смерти являлся военным, то, согласно советскому законодательству, приговор приводился в исполнение расстрельной командой из восьми человек, если приговорёный был гражданским лицом, то его перед исполнением приговора помещали в специальную камеру «смертников».

Patarei vangla aerofotod ja sisepildid, Foto: Andres Putting

Палача никто не знал в лицо и по имени - ни сотрудники тюрьмы, ни даже её директор. Говорят, что за час до приведения приговора в исполнение, заключённого доставляли в особую камеру, где государственный прокурор зачитывал приговор и предлагал узнику выпить стакан с ядом, то есть совершить самоубийство. Если приговорённый не мог решиться на суицид, то через пять минут прокурор обещал смертную казнь через повешение. Так это или нет, узнать не удалось. Все, имеющие отношение к исполнению «вышки», хранят тайну.

Они искупили свою вину?

Что мы имеем в итоге после отмены смертной казни? На 10 октября 2011 года в тюрьмах Эстонии находились 37 заключённых, приговорённых к пожизненному сроку, 17 – бывшие «смертники». Сейчас «пожизненников» чуть более 40, среди них и печально известный Юрий Устименко. После вынесения приговора Устименко отказался от личной встречи со мной, передав через своего адвоката, что на данный момент встреча невозможна...

С другими смертниками, перешедшими после отмены «вышки» в разряд «пожизненников», я увиделась в середине 90-х. Из примерно полутора десятков приговорённых к смерти на встречу согласились не более десяти человек, но плотно поговорить и записать их откровения на диктофон удалось лишь с неколькими, чьи имена я обещала не называть.

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Patarei vangla aerofotod ja sisepildid, Foto: Andres Putting

Общее для всех состояние духа «смертников», перекрывавшее всё остальное: покорность судьбе и тихое отчаяние вкупе с затаившей в глазах надеждой. Конечно, для них появление в стенах тюрьмы женщины-журналиста означало, как признался один из них, какое-то развлечение. Один из приговорённых с порога заявил, что он давно пришёл к Богу и раскаивается в содеянном. Почти все поминали Господа и говорили, что у них было время поразмыслить над своими преступлениями, но только один из моих собеседников сказал, что он заслуживает смертную казнь, но с оговоркой: «Пусть лучше меня расстреляют, но на пожезенный срок я не согласен. Это – не жизнь!». Остальные пребывали в уверенности, что через лишение свободы они УЖЕ искупили свою вину. Кое-кто из приговорённых даже пытался кокетничать со мной.

Из всей этой компании лишь один «смертник» выделялся жёстким взглядом и, как рассказали охранники, поведением. Это Эдуард - бывший сотрудник охранной фирмы из Нарвы, - жестоко изнасиловавший вместе со своими подельникам, а затем задушивший с помощью ремня от брюк молодую женщину (кажется, учительцу музыки), у которой остался малолетний сынишка. На совести Эдуарда, молодого симпатичного высокого парня, ещё два убийства. Говорят, что позже он тоже стал глубоко верующим. Но на тот момент, когда мы с ним беседовали, Эдуард ещё не свыкся с приговором и лишением свободы и вёл себя агрессивно. По словам сотрудников тюрьмы, родные привезли ему в камеру телевизор, и Эдуард в припадке ярости разбил его об стену. Он не раскаивался в содеянном, не сочувствовал матери и ребёнку убитой им учительницы музыки. Словом, кровавые мальчики ему не снились. Его мучал только вопрос ожидания смертной казни.

В качестве заключения

Какие бы законы в отношении убийц не принимала Эстония в угоду Европе, общественное мнение наглядно показывает, что народ не поддерживает политиков. Опрос, проведёный в 2015 году Советом церквей продемострировал, что из тысячи опрошенных в возрасте от 15 до 74 лет практически 70% выступают за восстановление высшей меры наказания за особо тяжкие преступления.

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