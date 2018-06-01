Смертельная авария на Сааремаа: водители привыкли прибавлять на этом участке скорости

Утром 24 мая в деревне Насва на Сааремаа автомобиль сбил на пешеходном переходе 14-летнюю девочку. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, но врачам не удалось спасти ее жизнь.

Полиция признает, что хорошая и прямая дорога на этом участке побуждает водителей жать на педаль газа.

”Речь идет об участке, на котором очень много участников немоторизированного движения, и их безопасность можно обеспечить прежде всего выполнением ПДД”, — сказал руководитель патрульной службы Курессаареского отделения полиции Матис Сикк.

От отметил, что при приближении к пешеходному переходу водителям следует соблюдать предельную осторожность и считаться со всевозможными факторами. Пешеход в свою очередь должен убедиться, что водитель понял, что он хочет перейти дорогу.

Собранные на месте аварии улики предварительно указывают на то, что девочка переходила дорогу на Сырве мнт по пешеходному переходу, где ее сбил легковой автомобиль Škoda под управлением 56-летнего мужчины. Водитель был трезв и имел права соответствующей категории.

Авария произошла на участке с хорошей видимостью. Разрешенная скорость 50 км/ч. Точные обстоятельства случившегося выявит следствие.