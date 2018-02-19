Смерть на Тартуском марафоне: скончался профессор ТУ

В воскресенье с Тартуского лыжного марафона в больницу был доставлен 51-летний мужчина, чью жизнь не удалось спасти. Погибшим оказался профессор географии человека Тартуского университета Рейн Ахас.

Организатор марафона Индрек Келк сообщил Delfi, что выражает соболезнования близким погибшего. По его словам, последний летальный случай на Тартуском марафоне произошел 27 лет назад, в 1991 году.

Professor Rein Ahas 2013. aasta Arvamusfestivalil. Foto: Priit Simson

”На случившееся отреагировала медбригада, его пытались оживить, используя дефибриллятор. Позже реанимацию продолжила скорая, доставившая пациента с тропы — в Клинику Тартуского университета, где, несмотря на старания врачей, он умер”, — описал случившееся управляющий медслужбой Тартуского марафона Андреас Лаугаметс.