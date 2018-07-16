16.07.2018, 15:02

Смерть эстонцев в Одессе: одного погибшего три года назад судили за оборот кокаина

 (26)
rus.delfi.ee
EST 5
Allar Hansson ja Einar Kerner
Allar Hansson ja Einar KernerDelfi lugeja

В Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии. Согласно неофициальным данным, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Один из погибших, Аллар Ханссон, три года назад был судим из-за наркотиков.

В рамках соглашения Ханссона признали виновным в том, что он приобрел в Вильянди у Мануэля Скандиуззи 25 граммов готового к употреблению кокаина, что в Пенитенциарном кодексе рассматривается как оборот наркотического вещества в больших количествах. Приобретенный кокаин Ханссон как использовал сам, так и передал дальше.

Госпитализированный Калмер Кург был судим в 2002 году за пособничество в мошенничестве. Кург и двое других мужчин были связаны с эпизодом мошенничества, в рамках которого из Эстонии в Латвию доставили компьютеры, но как показало предварительное следствие, были доставлены только корпусы и старые запчасти. Выставляя счета на три фирмы, мужчины создали Налогово-таможенному департаменту видимость дохода. В итоге Кург отделался испытательным сроком.

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Второй погибший, Эйнар Кернер, в уголовном порядке не наказывался.

По неофициальным данным от источника в одесской полиции, полученным Delfi от одесских коллег, причиной смерти двух граждан Эстонии стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Накануне вечером в номере отеля Hotel 21, что на Генуэзской улице в Одессе, были найдены тела двух молодых людей, граждан Эстонии, в возрасте 20-25 лет без признаков насильственной смерти.

По имеющейся информации речь идет именно об уроженцах Вильянди. Наши одесские коллеги также сообщают, что погибшие молодые люди отдыхали в одном из элитных прибрежных ночных клубов Одессы Itaka, который расположен в популярном районе Аркадия.

По данным газеты Sakala, в Одессу они отправились на холостяцкую вечеринку. Как предположил источник в одесской полиции, в ночном клубе им могли под видом кокаина продать некачественные амфетамин и синтетические химические соединения, известные как "соли".

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