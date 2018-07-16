Смерть эстонцев в Одессе: одного погибшего три года назад судили за оборот кокаина

В Одессе обнаружены мертвыми двое граждан Эстонии. Согласно неофициальным данным, причиной смерти стало злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами. Один из погибших, Аллар Ханссон, три года назад был судим из-за наркотиков.

В рамках соглашения Ханссона признали виновным в том, что он приобрел в Вильянди у Мануэля Скандиуззи 25 граммов готового к употреблению кокаина, что в Пенитенциарном кодексе рассматривается как оборот наркотического вещества в больших количествах. Приобретенный кокаин Ханссон как использовал сам, так и передал дальше.

Госпитализированный Калмер Кург был судим в 2002 году за пособничество в мошенничестве. Кург и двое других мужчин были связаны с эпизодом мошенничества, в рамках которого из Эстонии в Латвию доставили компьютеры, но как показало предварительное следствие, были доставлены только корпусы и старые запчасти. Выставляя счета на три фирмы, мужчины создали Налогово-таможенному департаменту видимость дохода. В итоге Кург отделался испытательным сроком.

Второй погибший, Эйнар Кернер, в уголовном порядке не наказывался.