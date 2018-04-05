Смартфон все чаще становится причиной опасных ситуаций на дороге

Сегодня в Эстонии проводится День без мобильного телефона. Цель этой акции – привлечь внимание к проблемам безопасности на дорогах. И ситуация, к сожалению, складывается не лучшим образом. Многие жители Эстонии уже настолько привязались к своим умным устройствам, что не променяют их даже на домашних любимцев.

Результаты исследования потребительских предпочтений в Эстонии, проведенного Norstat, показали: около 60% его участников ни за что не обменяли бы смартфон с интернетом на любую другую вещь. ”И только 20% опрошенных согласились бы отдать свой телефон в обмен на домашнее животное”, — отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.

”Думаю, многие из нас с этим уже сталкивались: берешь автоматически телефон, чтобы посмотреть время, откладываешь его, а потом обнаруживаешь, что так и не узнал, который час”, — такова сила привычки, говорит С. Селиов.

По данным исследования, около четверти его участников в возрасте 16 — 35 лет создавали из-за мобильного телефона опасные ситуации на дорогах в качестве водителя либо пешехода.