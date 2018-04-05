05.04.2018, 14:36

Смартфон все чаще становится причиной опасных ситуаций на дороге


rus.delfi.ee
EST 1
Mobiiliga rääkimine roolis
Mobiiliga rääkimine roolisFoto: Eero Vabamägi

Сегодня в Эстонии проводится День без мобильного телефона. Цель этой акции – привлечь внимание к проблемам безопасности на дорогах. И ситуация, к сожалению, складывается не лучшим образом. Многие жители Эстонии уже настолько привязались к своим умным устройствам, что не променяют их даже на домашних любимцев.

Результаты исследования потребительских предпочтений в Эстонии, проведенного Norstat, показали: около 60% его участников ни за что не обменяли бы смартфон с интернетом на любую другую вещь. ”И только 20% опрошенных согласились бы отдать свой телефон в обмен на домашнее животное”, — отмечает директор по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов.

”Думаю, многие из нас с этим уже сталкивались: берешь автоматически телефон, чтобы посмотреть время, откладываешь его, а потом обнаруживаешь, что так и не узнал, который час”, — такова сила привычки, говорит С. Селиов.

По данным исследования, около четверти его участников в возрасте 16 — 35 лет создавали из-за мобильного телефона опасные ситуации на дорогах в качестве водителя либо пешехода.

”Зависимость от смартфона и растущий поток информации приводят к тому, что многие даже за рулем автомобиля не могут сосредоточиться и испытывают потребность заглядывать в телефон, чтобы общаться с остальным миром”, — предостерегает С. Селиов и призывает всех водителей соблюдать особую внимательность на дорогах и считаться с другими участниками движения.

А всем, кто испытывает подобную зависимость, директор по обслуживанию клиентов Tele2 рекомендует скачать приложение, которое поможет ограничить использование телефона как за рулем автомобиля, так и на работе. Оно покажет, сколько на самом деле вы ”просиживаете” в телефоне и какие приложения ”съедают” у вас больше всего времени. В качестве таких решений можно порекомендовать, например, Offtime или Flipd.

Хотя, считает С. Селиов, не всё так плохо. Во всяком случае 87% участников исследования не сомневаются: увлечение мобильным телефоном никак не сказывается на их личных взаимоотношениях, а 94% уверены, что это никак не отражается на их отношениях на работе или в учебном заведении.

Исследование потребительских предпочтений, касающееся использования смартфонных устройств, проводилось осенью прошлого года фирмой Norstat по заказу Tele2.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В Выру пьяный мужчина угрожал взорвать алкогольный магазин

05.04.2018
Сегодня в 14:30 в Центр тревоги поступило сообщение том, что на улице Пикк в Выру в алкогольный магазин зашел пьяный мужчина средних лет и стал материться, а когда продавщица сказала, что вызовет полицию, ответил, что у него бомба.
Подробнее

Ратас о задержаниях в TLT: определенные люди должны взять на себя ответственность

05.04.2018
Комментируя вчерашнее задержание четырех сотрудников Tallinna Linnatranspordi AS, премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал на сегодняшней пресс-конференции правительства, что речь идет о крайне прискорбном случае и подобное поведение неприемлемо.
Подробнее

Обзор эстонской прессы: чьими устами глаголят прихвостни России?

05.04.2018
На этой неделе эстонские СМИ возмущались расходами депутатов, думали, что дальше делать с этой Россией, и о русских не забывали. Представляем обзор эстонской прессы, опубликованный на сайте евродепутата Яны Тоом.
Подробнее



Правительство одобрило более гибкую пенсию: читайте, какие изменения будут внесены уже с 2021 года

05.04.2018
На сегодняшнем заседании правительство одобрило законопроект пенсионной реформы, благодаря которому планируется сделать пенсию более гибкой, изменить формулу расчета пенсии и привязать с 2027 года пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Изменения в формуле расчета пенсии не касаются нынешних пенсионеров по старости или уже накопленных паев. Гибкой пенсией смогут воспользоваться все желающие.
Подробнее

Meeste käekell Police DIAMONDBACK PL.14376JSR/03
189,- €
189,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632003
98,10 €
58,86 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052005
139,50 €
83,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Театр им. Маяковского представит в Таллине спектакль "Пигмалион"
23 мая на сцене Nordea Театр им. Маяковского представит остроумный и пышущий оптимизмом спектакль "Пигмалион"Самую знаменитую пьесу Бернарда Шоу "Пигмалион" поставил мэтр театральной режиссуры Леонид Хейфец. В роли профессора Хиггинса - народный артист России Игорь Костолевский. Премьера состоялась в Москве 8 декабря 2017 года с оглушительным успехом.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ВИДЕО: Житель Кемерова, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к Путину

05.04.2018
Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торговом центре ”Зимняя вишня” жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, чтобы рассказать о ”том, что происходит в стране”. Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоциальной сети ”ВКонтакте”. Для записи обращения Игорь Востриков приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены, пишет Дождь.
Подробнее

Гросс планирует открыть в Нарве магазины: надеемся, что отношения ЭР и РФ улучшатся, границы откроются

05.04.2018
Очень эффектно обозначил появление своей компании в Нарве владелец магазинов Grossi — известной в Эстонии отечественной торговой сети. Во вторник местные журналисты смогли совершить на вертолете Олега Гросса 10-минутную экскурсию над Нарвой, пишет "Виру Проспект".
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Действительно ли ротовая полость самое нечистое место в нашем организме?
Скорее всего, каждый из нас сталкивался с утверждением, что ротовая полость – это самое нечистое место в организме человека. Попробуем выяснить, что именно может вызвать такую нечистоту, и является ли это утверждение истиной.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ