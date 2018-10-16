Служебный пес Начо задержал в лесу пытавшегося скрыться от полиции нетрезвого водителя

Сегодня ночью, 16 октября, находящийся в состоянии опьянения 33-летний водитель проигнорировал указания полицейских к остановке и пытался скрыться от патруля в лесу. Нарушителя задержал служебный пес Раквереского отделения полиции Начо.
Сегодня ночью примерно в 1:40 часов внимание полицейских в городе Кунда странным стилем езды привлек автомобиль Volkswagen Passat. У полицейских возникло подозрение, что за рулем может находиться нетрезвый водитель, и автомобилю был дан сигнал к остановке. Водитель проигнорировал указание полицейских и пытался скрыться от патруля. Примерно 10 минут нарушитель пытался скрыться от патруля, затем сбил дорожный знак, из-за чего порвалась шина его автомобиля. Водитель бросил машину, в которой находился пассажир, и убежал в лес.
Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Рейго Логинов сказал, что хотя на место происшествия Начо прибыл примерно через час, он тут же взял след. "Начо и кинолог Рауль Бамберг шли по следу примерно два километра, после чего Начо подал знак, что кто-то может находиться поблизости", — рассказал Логинов. "Полицейские дали мужчине указание выйти из укрытия, на что он не отреагировал. Через пару минут его задержал Начо. Нарушитель пытался ударить собаку, но это ему не удалось".
Нарушителю была оказана первая помощь на месте и его доставили в арестантский дом. Полиция начала по данному случаю дело производство. Точную степень опьянения выяснит экспертиза.
"Садиться за руль в состоянии опьянения — это крайне безответственный поступок. У пьяного водителя было достаточно смелости управлять автомобилем, но смелости не хватило, чтобы остановиться по указанию полицейский и взять сразу ответственность за случившееся. Вместо этого он стал причиной ДТП и сбежал с места аварии. Из-за действий этого водителя в опасности была и пассажир автомобиля, 20-летняя женщина", — добавил Рейго Логинов.
В этом году в Ляэне-Вирумаа был задержан 341 нетрезвый водитель, что на 61 больше, чем за тот же период прошлого года. Из задержанных в этом году 156 находились в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке, в том числе двое человек в состоянии наркотического опьянения.
Бельгийской овчарке Начо шесть лет и кроме работы в патруле он является частым гостем на выступлениях в школах и других общественных мероприятиях. В прошлом году Начо спас в Ида-Вирумаа 15-летнюю девушку, чья жизнь была в опасности из-за состояния ее здоровья.