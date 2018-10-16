Служебный пес Начо задержал в лесу пытавшегося скрыться от полиции нетрезвого водителя

Сегодня ночью примерно в 1:40 часов внимание полицейских в городе Кунда странным стилем езды привлек автомобиль Volkswagen Passat. У полицейских возникло подозрение, что за рулем может находиться нетрезвый водитель, и автомобилю был дан сигнал к остановке. Водитель проигнорировал указание полицейских и пытался скрыться от патруля. Примерно 10 минут нарушитель пытался скрыться от патруля, затем сбил дорожный знак, из-за чего порвалась шина его автомобиля. Водитель бросил машину, в которой находился пассажир, и убежал в лес.

Руководитель патрульной службы Раквереского отделения полиции Рейго Логинов сказал, что хотя на место происшествия Начо прибыл примерно через час, он тут же взял след. "Начо и кинолог Рауль Бамберг шли по следу примерно два километра, после чего Начо подал знак, что кто-то может находиться поблизости", — рассказал Логинов. "Полицейские дали мужчине указание выйти из укрытия, на что он не отреагировал. Через пару минут его задержал Начо. Нарушитель пытался ударить собаку, но это ему не удалось".

Нарушителю была оказана первая помощь на месте и его доставили в арестантский дом. Полиция начала по данному случаю дело производство. Точную степень опьянения выяснит экспертиза.