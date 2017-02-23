Служебная собака помогла задержать пьяного подростка, укравшего коньяк за 3000 евро

В Тарту сегодня ночью украли из магазина коньяк за 3000 евро, стащившего который пьяного несовершеннолетнего задержали полицейские со служебной собакой.

Сегодня рано утром в 3:35 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту разбили окно магазина на улице Куперьянови и украли коньяк за 3202 евро, сообщила Лыунаская префектура.

На месте происшествия подозреваемого в преступлении начала преследовать служебная собака Декстер, которая привела полицейских во двор дома на улице Пеплери, где на земле была видна кровь. Предположив, что подозреваемый в преступлении двинулся дальше на машине, дежурный полиции, пообщавшись с диспетчером такси, выяснил, что разыскиваемый юноша сел на улице Пеплери в такси и поехал на нем на улицу Пеэтри.

Читать еще

Перед многоквартирным домом на улице Пеэтри Декстер снова взял след разыскиваемого и потянул блюстителей порядка в подвал дома, где прятался 17-летний молодой человек. Ценный коньяк у юноши и в месте его проживания не нашли. Молодого человека задержали в качестве подозреваемого и доставили в арестантский дом. Юноше, у которого были поранены руки, медики оказали первую помощь, и его поместили вытрезвляться.

В результате работы криминальных полицейских сегодня утром удалось найти и ценный коньяк.