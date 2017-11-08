Служебная собака Начо отыскала в лесу девочку, чья жизнь была в опасности

Во вторник вечером около 21.30 полиция получила тревожное сообщение, что в Ида-Вирумаа из дома ушла девушка, чья жизнь может быть в опасности из-за ее состояния здоровья. Полиция незамедлительно начала поиски девушки, ключевую роль сыграл служебный пес Начо.

К поискам пропавшего человека были подключены старший кинолог Идаской префектуры Рауль Бамберг и служебная собака Начо. "Хотя в данном районе было очень много следов, которые могли запутать собаку, Начо взял след и уже через 15 минут после того, как собака начала поиски, мы нашли в лесу девушку переохлажденном состоянии", — рассказал Бамберг.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Калле Куузик сказал, что в ситуации, когда жизнь человека может быть в опасности, счет идет на секунды. „В такой ситуации дорога каждая минута и каждая секунда. Когда мы получаем сообщение о нуждающемся в помощи человеке, начинается гонка со временем, ведь наша цель — найти человека живым. От всего сердца благодарю Рауля и Начо, которые нашли человека за считаные минуты. Они спасли жизнь", — сказал Куузик.

Начо — 5-летняя бельгийская овчарка, которая служит в Раквереском отделении полиции с весны 2012 года. Кроме патрульной службы Начо умеет также искать наркотические средства. Начо показывал прекрасные результаты на соревнованиях служебных собак, особенно в послушании. Начо и Рауль знакомы многим детям — они частые гости в школах и на детских мероприятиях, на которых Начо показывает свои умения.