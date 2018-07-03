03.07.2018, 10:50

Словно в детективе: как директора спорткомплекса ”Сыле” поймали на взятке с поличным

 (25)
Рихо Нагел
Рихо Нагел
EST 2
Sõle spordikeskuse altkäemaksujuhtum
Sõle spordikeskuse altkäemaksujuhtumFoto: Fotokollaaž

Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.

”Сначала я боялся рассказывать об этом полиции, так как опасался, что не смогу доказать, но в конце концов понял, что, платя деньги Тоомасу, ставлю и себя, и клуб в тяжелое положение”, — сказал Ныу на допросе.

В назначенное время оснащенный прослушивающими устройствами Ныу ступил в кабинет Ристлаана. В кармане у него находилось 1100 евро, в обмен на которые он должен был получить более подходящий график тренировок ("Вольта" делил график с Ararat и Tallinna Kalev) и помощь в будущем.

”Закрой дверь, сядь и чувствуй себя как дома”, — сказал Ристлаан Ныу.

”Сейчас это очень хороший график, очень хороший. Потому что он мог быть в тысячу раз хуже”, — отметил Ристлаан.

Все началось в феврале с обрушения крыши холла спорткомлекса. Тогда ”Вольта” помог с восстановлением, и Ныу пришла в голову идея, что руководство комплекса могло было снизить клубу плату за аренду. В качестве альтернативы Ристлаан предложил Ныу платить меньше реальной суммы, две трети от оставшейся суммы (то есть 1100 евро) давать ему, Ристлаану, а остальное оставлять себе.

Есть раньше сумма в 1100 евро Ристлаану подходила, то в мае такса выросла. По его расчетам, Ныу вместо реальных 5510 евро должен был заплатить 3530 евро, а остальные 1980 разделить на три части: две трети, то есть 1320 евро, следовало отдать наличными Ристлаану, а одну треть, то есть 660 евро, оставить себе. Поскольку на этот раз у Ныу была с собой меньшая сумма, было решено, что он занесет недостающую часть позже.

В этот же день Ристлаана задержали.

Ту же схему (треть наличными) Ристлаан использовал и с представителем Jadran Investments OÜ Лейно Лынсу, от которого получал мзду за выставление спорткомплексом меньших счетов и оказание содействия в будущем. В марте, апреле и мае этого года Лынсу дал Ристлаану в общей сложности 3000 евро наличными (по 1000 евро за раз).

На допросе Ристлаан сказал, что полученные деньги был направлены на благо центра. При этом использование средств в личных целях он не отрицал.

ТОП

15 июня в рамках договорного производства Харьюский уездный суд назначил ему два года лишения свободы условно. Кроме того, Ристлаан должен возместить незаконно присвоенный доход в размере 5266 евро и покрыть процессуальные расходы в размере 1250 евро.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





”Благодарны или нет — вопрос второстепенный”. Бородич о борьбе с безработицей, отношениях с реформистами, взятках и планах в TLT

03.07.2018
Денис Бородич (38) покидает Рийгикогу, чтобы возглавить Таллиннский общественный транспорт. В интервью Delfi Бородич рассказал о своих отношениях с Партией реформ, собирается ли ее покидать и снова вступать в Центристскую партию и почему не ждет благодарности от жителей Ида-Вирумаа. А также о проблемах таллиннского транспорта и взятках в TLT.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100007
189,- €

МНЕНИЕ| Между Трампом и Путиным: на эстонском фронте без перемен?

03.07.2018
И все-таки они встретятся: переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся 16 июля в Хельсинки. Патриоты Эстонии уже боятся нового пакта Молотова — Риббентропа, но это они напрасно: предпосылок для нового геополитического дележа территорий точно нет, считает депутат Европейского парламента Яна Тоом.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Стрелявший в субботу в Таллинне мужчина взят под стражу

03.07.2018
Пыхьяская окружная прокуратура сообщила, что Таави Сынаялг, подозреваемый в стрельбе в центре Таллинна, взят под стражу на время предварительного следствия на максимально дозволенный законом срок — два месяца.
Подробнее

ФОТО: Очень опасно! Ласка пытается перейти дорогу на Пирита теэ

03.07.2018
Сегодня около десяти часов утра на Пирита теэ а Таллинне дорогу пыталась перейти ласка. Машин было много, но в итоге зверьку все же удалось перебраться на другую сторону и продолжить свой путь в сторону моря.
Подробнее

В Пярнумаа застрелен мужчина. В качестве подозреваемого задержан его младший брат

03.07.2018
В понедельник поздно вечером в полицию сообщили, что в деревне Ахасте в Пярнумаа из огнестрельного оружия был застрелен 55-летний мужчина. В качестве подозреваемого полиция задержала его младшего брата 45 лет.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ