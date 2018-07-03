03.07.2018, 10:50

Словно в детективе: как директора спорткомплекса ”Сыле” поймали на взятке с поличным

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Рихо Нагел
Рихо Нагел
EST 2
Sõle spordikeskuse altkäemaksujuhtum
Sõle spordikeskuse altkäemaksujuhtumFoto: Fotokollaaž

Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.

”Сначала я боялся рассказывать об этом полиции, так как опасался, что не смогу доказать, но в конце концов понял, что, платя деньги Тоомасу, ставлю и себя, и клуб в тяжелое положение”, — сказал Ныу на допросе.

В назначенное время оснащенный прослушивающими устройствами Ныу ступил в кабинет Ристлаана. В кармане у него находилось 1100 евро, в обмен на которые он должен был получить более подходящий график тренировок ("Вольта" делил график с Ararat и Tallinna Kalev) и помощь в будущем.

”Закрой дверь, сядь и чувствуй себя как дома”, — сказал Ристлаан Ныу.

”Сейчас это очень хороший график, очень хороший. Потому что он мог быть в тысячу раз хуже”, — отметил Ристлаан.

Все началось в феврале с обрушения крыши холла спорткомлекса. Тогда ”Вольта” помог с восстановлением, и Ныу пришла в голову идея, что руководство комплекса могло было снизить клубу плату за аренду. В качестве альтернативы Ристлаан предложил Ныу платить меньше реальной суммы, две трети от оставшейся суммы (то есть 1100 евро) давать ему, Ристлаану, а остальное оставлять себе.

Есть раньше сумма в 1100 евро Ристлаану подходила, то в мае такса выросла. По его расчетам, Ныу вместо реальных 5510 евро должен был заплатить 3530 евро, а остальные 1980 разделить на три части: две трети, то есть 1320 евро, следовало отдать наличными Ристлаану, а одну треть, то есть 660 евро, оставить себе. Поскольку на этот раз у Ныу была с собой меньшая сумма, было решено, что он занесет недостающую часть позже.

В этот же день Ристлаана задержали.

Ту же схему (треть наличными) Ристлаан использовал и с представителем Jadran Investments OÜ Лейно Лынсу, от которого получал мзду за выставление спорткомплексом меньших счетов и оказание содействия в будущем. В марте, апреле и мае этого года Лынсу дал Ристлаану в общей сложности 3000 евро наличными (по 1000 евро за раз).

На допросе Ристлаан сказал, что полученные деньги был направлены на благо центра. При этом использование средств в личных целях он не отрицал.

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15 июня в рамках договорного производства Харьюский уездный суд назначил ему два года лишения свободы условно. Кроме того, Ристлаан должен возместить незаконно присвоенный доход в размере 5266 евро и покрыть процессуальные расходы в размере 1250 евро.

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