Словно в детективе: как директора спорткомплекса ”Сыле” поймали на взятке с поличным

Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.

”Сначала я боялся рассказывать об этом полиции, так как опасался, что не смогу доказать, но в конце концов понял, что, платя деньги Тоомасу, ставлю и себя, и клуб в тяжелое положение”, — сказал Ныу на допросе.

В назначенное время оснащенный прослушивающими устройствами Ныу ступил в кабинет Ристлаана. В кармане у него находилось 1100 евро, в обмен на которые он должен был получить более подходящий график тренировок ("Вольта" делил график с Ararat и Tallinna Kalev) и помощь в будущем.

”Закрой дверь, сядь и чувствуй себя как дома”, — сказал Ристлаан Ныу.

”Сейчас это очень хороший график, очень хороший. Потому что он мог быть в тысячу раз хуже”, — отметил Ристлаан.

Все началось в феврале с обрушения крыши холла спорткомлекса. Тогда ”Вольта” помог с восстановлением, и Ныу пришла в голову идея, что руководство комплекса могло было снизить клубу плату за аренду. В качестве альтернативы Ристлаан предложил Ныу платить меньше реальной суммы, две трети от оставшейся суммы (то есть 1100 евро) давать ему, Ристлаану, а остальное оставлять себе.