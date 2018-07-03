03.07.2018, 10:50

Словно в детективе: как директора спорткомлекса ”Сыле” поймали на взяточничестве с поличным

 (11)
Рихо Нагел
Рихо Нагел
EST 2
Sõle spordikeskuse altkäemaksujuhtum
Sõle spordikeskuse altkäemaksujuhtumFoto: Fotokollaaž

Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.

”Сначала я боялся рассказывать об этом полиции, так как опасался, что не смогу доказать, но в конце концов понял, что, платя деньги Тоомасу, ставлю и себя, и клуб в тяжелое положение”, — сказал Ныу на допросе.

В назначенное время оснащенный прослушивающими устройствами Ныу ступил в кабинет Ристлаана. В кармане у него находилось 1100 евро, в обмен на которые он должен был получить более подходящий график тренировок ("Вольта" делил график с Ararat и Tallinna Kalev) и помощь в будущем.

”Закрой дверь, сядь и чувствуй себя как дома”, — сказал Ристлаан Ныу.

”Сейчас это очень хороший график, очень хороший. Потому что он мог быть в тысячу раз хуже”, — отметил Ристлаан.

Все началось в феврале с обрушения крыши холла спорткомлекса. Тогда ”Вольта” помог с восстановлением, и Ныу пришла в голову идея, что руководство комплекса могло было снизить клубу плату за аренду. В качестве альтернативы Ристлаан предложил Ныу платить меньше реальной суммы, две трети от оставшейся суммы (то есть 1100 евро) давать ему, Ристлаану, а остальное оставлять себе.

Есть раньше сумма в 1100 евро Ристлаану подходила, то в мае такса выросла. По его расчетам, Ныу вместо реальных 5510 евро должен был заплатить 3530 евро, а остальные 1980 разделить на три части: две трети, то есть 1320 евро, следовало отдать наличными Ристлаану, а одну треть, то есть 660 евро, оставить себе. Поскольку на этот раз у Ныу была с собой меньшая сумма, было решено, что он занесет недостающую часть позже.

В этот же день Ристлаана задержали.

Ту же схему (треть наличными) Ристлаан использовал и с представителем Jadran Investments OÜ Лейно Лынсу, от которого получал мзду за выставление спорткомплексом меньших счетов и оказание содействия в будущем. В марте, апреле и мае этого года Лынсу дал Ристлаану в общей сложности 3000 евро наличными (по 1000 евро за раз).

На допросе Ристлаан сказал, что полученные деньги был направлены на благо центра. При этом использование средств в личных целях он не отрицал.

ТОП

15 июня в рамках договорного производства Харьюский уездный суд назначил ему два года лишения свободы условно. Кроме того, Ристлаан должен возместить незаконно присвоенный доход в размере 5266 евро и покрыть процессуальные расходы в размере 1250 евро.

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Словно в детективе: как директора спорткомлекса ”Сыле” поймали на взяточничестве с поличным

03.07.2018
Директор спорткомплекса ”Сыле” Тоомас Ристлаан, который в марте и апреле брал взятку у председателя совета футбольного клуба "Вольта” Раймо Ныу в размере 1000 евро, даже не подозревал, что деньги, которые он принял 16 мая, тщательно пересчитаны сотрудниками антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции и переданы Ныу с целью имитации преступления.
Подробнее



Ушел, не обещал вернуться: как быть, если ваш семейный врач внезапно вышел на пенсию?

03.07.2018
Жительница Таллинна Мария недоумевает: позвонили в регистратуру, чтобы записать ребенка к доктору, а ей ответили, что доктора нет. И не будет. Вообще. Потому что доктор ушел на пенсию. ”Но как? Почему нам не сообщили? И к кому нам теперь записываться?” — воскликнула шокированная женщина. На том конце трубки ей ничего внятного сказать не смогли. И даже медсестра, к которой привык ее ребенок, тоже не принимает — раньше она была прикреплена к данному врачу, а теперь нет. Как быть и куда бежать, если ваш доктор больше не ваш, и как вообще найти хорошего врача, выясняла ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Если уж министр ел, то и другим подойдет”. Глава Rimi призывает жертвовать и употреблять просроченные продукты

03.07.2018
На сегодняшний день в Эстонии попадания в мусорку избегает большое количество продуктов, но поправки к закону и улучшение возможностей занимающихся вопросом организаций позволило бы спасать больше, пишет в Eesti Päevaleht глава Rimi Eesti Вайдо Падумяэ.
Подробнее

В Эстонии задерживают все больше водителей, занимающихся за рулем сторонними делами

03.07.2018
За последние полгода почти 2000 водителей были наказаны за то, что занимались за рулем сторонними делами. В последнее время по этой причине в Эстонии произошло несколько тяжелых аварий.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Okinawa
69,- €
27,60 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €

Google позволяет разработчикам читать вашу почту

03.07.2018
Вполне вероятно, что письма в вашем почтовом ящике Gmail читает кто-то еще. Причем разрешение на это — вероятно, даже не догадываясь об этом — дали вы сами. О том, как такое возможно, написала накануне газета The Wall Street Journal.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Евросоюз открыл против Польши новое дело. Ее могут лишить субсидий ЕС

03.07.2018
Еврокомиссия открыла против Польши второе расследование по поводу польской судебной реформы — на этот раз из-за закона о Верховном суде, который вступает в силу с 3 июля. Брюссель считает, что правящая партия подрывает независимость судебной системы, и в теории это грозит Польше лишением права голоса и субсидий ЕС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Отдых под Пярну: уютный бревенчатый дом с купелью

03.07.2018
Двухэтажный бревенчатый дом с уютной обстановкой в популярном скандинавском стиле расположен в деревне Кастна Пярнуского уезда. Здесь много интересных элементов дизайна, которые хочется рассмотреть детально, а также достаточно света и простора — как и положено “северному” интерьеру. Близость моря делает место особенно привлекательным в летнее время года.
Подробнее