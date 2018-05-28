28.05.2018, 10:16

Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене

 (10)
rus.delfi.ee
EST
Esimene British Airwaysi lennuk Tallinnas
Foto: Hendrik Osula

Вылетевший сегодня из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины в лобовом стекле был вынужден приземлиться в Копенгагене.

По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомаса Уйбо, такие инциденты неизбежно случаются и с трещиной в лобовом стекле, конечно, путь продолжать нельзя. Непосредственной угрозы для пассажиров и экипажа, тем не менее, по его словам не было.

Пассажиры будут доставлены в Брюссель на другом самолете. Обратный рейс из Брюсселя в Таллинн не состоится, людей также доставят в пункт назначениями другими рейсами.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Лига чемпионов в Киеве, планы по закрытию аптек и предсказание о смерти Facebook

28.05.2018
В субботу в финале Лиги чемпионов мадридский клуб обыграл в Киеве английский "Ливерпуль" — 3:1 (0:0). Также эстонский специалист по кибербезопасности предрек скорую "смерть" Facebook, а в ходе реформы эстонской аптечной системы в республике может стать на 70 с лишним аптек меньше и в Союзе аптекарей не предвидят негативных последствий от реформы. Если на выходных вам было не до новостей, то сейчас самое время ознакомиться с нашей традиционной подборкой!
Подробнее


Гори в аду! Как обуздать травлю в соцсетях

28.05.2018
Если раньше у жертвы школьной травли угрожающе спрашивали, хочет ли та получить по шее, то сейчас ей советуют поджечь себя или даже спрашивают, сколько ей заплатить, чтобы она покончила жизнь самоубийством. Специалист по борьбе с кибербуллингом делится на страницах ”Учительской газеты” советами по предотвращению травли детей в интернете или хотя бы минимизации её последствий.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




-20% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
143,20 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106642002
139,50 €
83,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Борьба с пьянством в ЕС: есть ли смысл ограничивать торговлю алкоголем?

28.05.2018
По подсчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), продажи алкоголя в России продолжают снижаться. Если в 2011 году каждый россиянин в среднем выпивал свыше 15 литров чистого спирта в год, то в 2016 году - 11,7 литра. Это меньше чем, к примеру, в Германии (13,4 литра) или Франции (12,6), не говоря уже о мировых рекордсменах по потреблению алкоголя - Молдавии (15,2) и Литве (15).
Подробнее

Финский стартап планирует скупить в Эстонии 100 квартир за три месяца

28.05.2018
Финский стартап Kodit.io выходит на эстонский рынок, где поставил себе цель скупить за три месяца 100 квартир. Для людей это самая быстрая, удобная и простая возможность продать свое старое жилье, сообщается в пресс-релизе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ