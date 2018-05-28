Следовавший из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины экстренно приземлился в Копенгагене

Вылетевший сегодня из Таллинна в Брюссель самолет Nordica из-за трещины в лобовом стекле был вынужден приземлиться в Копенгагене.

По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Nordica Тоомаса Уйбо, такие инциденты неизбежно случаются и с трещиной в лобовом стекле, конечно, путь продолжать нельзя. Непосредственной угрозы для пассажиров и экипажа, тем не менее, по его словам не было.

Пассажиры будут доставлены в Брюссель на другом самолете. Обратный рейс из Брюсселя в Таллинн не состоится, людей также доставят в пункт назначениями другими рейсами.