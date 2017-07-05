Следователь: пропавший в Латвии Ваня раньше не бывал в Эстонии, у него нет здесь знакомых

Эстонская полиция всестороннее сотрудничает с латвийскими коллегами, чтобы помочь найти пятилетнего Ваню. По данным на настоящий момент, у Вани нет в Эстонии ни близких, ни знакомых, а также мальчик раньше не бывал в Эстонии.

Ведущий следователь Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны Тоомай Йоакит подтвердил Delfi, что эстонская полиция осуществляет оперативный обмен информацией с латвийскими коллегами. Информацией обмениваются как в письмах, так и по телефону. "Мы всесторонне сотрудничаем, чтобы помогать коллегам из соседней страны в поисках мальчика", — сказал Йоакит.

Насколько известно сейчас, ни у Вани, ни у его семьи нет в Эстонии близких, друзей или знакомых, к которым мальчик мог бы прийти. Также, по данным полиции, мальчик со своей семьей раньше не бывал в Эстонии. "Тем не менее, наши патрули смотрят в оба и ищут на своих маршрутах пропавшего в Латвии ребенка. Учитывая, что на столе следователей латвийской полиции различные версии от преступления до ухода из дома по своему желанию, нельзя создавать ограничения в расследовании, и по этой причине зону поисков быстро расширили и в соседние с Латвией страны", — пояснил Йоакит.

По словам представителей Департамента полиции и погранохраны, Ваня не объявлен в международный розыск как пропавший без вести. Любую информацию о местонахождении мальчика ждут по номеру 112 или 22 084 084.