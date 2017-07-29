Следите за детьми! Береговые охранники спасли девочку и пожилого мужчину

В пятницу сотрудники береговой охраны G4S спасли двух человек, оказавшихся в опасности на реке Эмайыги: маленькую девочку, которую течение унесло на глубину, и заплывшего за буйки пожилого мужчину, которого покинули силы.

Как сообщила пресс-служба предприятия, примерно в два часа дня спасатели на воде Марко Пятс и Агрис Реппо патрулировали на лодке участок реки Эмайыги и увидели, что мужчина в возрасте около 70 лет заплыл за буйки примерно на 15 метров. Глубина реки в этом месте такая, что достать ногами до дна человек уже не может. ”Он поплыл за мячом, который унесло за буи, а вернуться обратно уже не мог, и мы поспешили к нему на помощь”, — сказал Агрис.

Сотрудники береговой охраны предложили мужчине помощь, однако тот не ответил и пытался плыть дальше. ”Мы плыли на лодке рядом с ним, и когда мы во второй раз предложили помощь, он протянул руку. Мы втащили его на лодку и отвезли на берег”, — добавил спасатель. На берегу мужчина поблагодарил береговую охрану, оделся и ушел с пляжа.

Спасатели напоминают, что линия буев обозначает конец зоны для купания: там глубоко, плавать уже небезопасно. Кроме того, отправляясь купаться, не стоит переоценивать свои силы.

Примерно в 16:00 в городском бассейне Эмайыги спасатель на воде Кристель Кютс заметила, что течение реки несет на глубину девочку примерно шести-семи лет. Это произошло рядом с местом спуска лодок на воду: уклон дна там большой, есть предупреждающая табличка.

На девочке был надувной жилет для плавания, благодаря чему она держалась на воде, но ребенку не хватало сил вернуться к берегу. ”Я зашла в воду и спросила, может ли она плыть. Ответ был утвердительный, но было понятно, что из-за сильного течения девочка плыла на одном месте и не продвигалась вперед, — сказала Кристель Кютс. — Я протянула ей руку и вытащила к берегу”.

После этого сотрудница G4S нашла отца девочки, который загорал на траве в 50-60 метрах от воды. ”Он даже не знал, что ребенок пошел купаться. Думал, что она на качелях”, — рассказала спасатель, которая напомнила мужчине, что на пляже всегда надо следить за ребенком.

Аналогичный случай в этом же месте произошел и прошлым летом. Течение реки унесло девочку четырех-пяти лет на глубину, и ребенок не смог самостоятельно вернуться на берег. На помощь поспешил спасатель на воде. В том месте, куда течение унесло ребенка, даже спасатель не мог достать ногами до дна.

Мать девочки сидела на скамейке в 50 метрах от воды и узнала об инциденте только тогда, когда спасатель привел к ней ребенка.

Спасатели на воде G4S напоминают, что отправляясь с детьми на пляж, всегда надо следить за ними. Играющие в воде маленькие дети зачастую не чувствуют опасности. Кроме того, в большинстве случаев они не зовут на помощь, попадая на воде в опасную ситуацию.