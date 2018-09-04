Скучающие подростки хулиганили в Rimi



Руководитель по коммуникации Rimi Катрин Батс рассказала, что дети в возрасте 11-15 лет вели себя в магазине крайне невежливо. ”По нашей информации, речь идет лишь о наглости скучающих подростков, никто не пострадал, никто ничего не украл и т.д.”, — так рассказала Батс о четверти часа, когда несовершеннолетние куролесили в торговом зале. Охранник поступил умело и вызвал для подкрепления патруль. ”Молодежь отогнали от магазина”, — сказала она.

По словам свидетеля инцидента, подростки мешали продавцам и торчали возле кассовых лент. ”Они вызывающе вели себя с охранником, который был близок к тому, чтобы пустить в ход кулаки, но сказал, что все-таки так делать нельзя, не положено”, — описывает очевидец самообладание охранника. По его словам, сотрудник охраны выпроводил из магазина самых шумных парней, которые потом начали мешать людям входить и выходить. Но после этого компанию отогнали от магазина и они отправились дальше.

”Нельзя сказать, чтобы такие шайки и наглое поведение встречались каждый день, или что это проблема только Rimi”, — уверила Батс, добавив, что, вероятно, проблемы с хулиганами есть и у других магазинов: ”В зависимости от района, в котором они находятся”.