01.02.2019, 14:21

"Скрутили и увезли". Масштабная полицейская операция в центре Таллинна: задержаны лица, подозревающиеся в преступлении

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дополнено 16:07
rus.delfi.ee
EST 16
Tulistamine Metropoli hotellis
Фото носит иллюстративный характерFoto: Hendrik Osula

Вчера в центре Таллинна в расположенном под отелем Metropol ресторане Pizzanauti полиция задержала несколько человек, подозреваемых в преступлении.

По словам очевидцев, операция происходила после обеда. На место прибыли 20-30 полицейских в масках, скрутили людей и увезли. Квартал был оцеплен.

Репортер Delfi побывал на месте происшествия, но в пиццерии от комментариев отказались. В соседних заведениях также не удалось найти кого-либо, кто видел, как все было и согласился бы рассказать об этом.

Полиция обещала обнародовать информацию при первой возможности.

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