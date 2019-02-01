"Скрутили и увезли". Масштабная полицейская операция в центре Таллинна: задержаны лица, подозревающиеся в преступлении

По словам очевидцев, операция происходила после обеда. На место прибыли 20-30 полицейских в масках, скрутили людей и увезли. Квартал был оцеплен.

Репортер Delfi побывал на месте происшествия, но в пиццерии от комментариев отказались. В соседних заведениях также не удалось найти кого-либо, кто видел, как все было и согласился бы рассказать об этом.

Полиция обещала обнародовать информацию при первой возможности.