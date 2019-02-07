Скончался один из пассажиров автобуса, пострадавших в столкновении автобуса и грузовика в Ласнамяэ

29 января утром в Ласнамяэ столкнулись автобус и польский грузовик, в результате чего пострадало девять человек. Больница оповестила сегодня полицию, что ночью скончался 59-летний мужчина, который находился на момент ДТП в автобусе.
Полиция сообщает, что расследование причин ДТП продолжается.
В ДТП пострадали также мужчины 65, 73, 58 лет, две женщины 48 лет и 11-летний мальчик. На месте была оказана первая помощь 23-летнему мужчине, который не нуждался в госпитализации.
За рулем грузовика был 58-летний гражданин Польши. Как водителя грузовика, так и водителя автобуса, 56-летнего мужчину, доставили для проверки здоровья в больницу.