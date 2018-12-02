Скользкая дорога одержала верх над молодым водителем: в Тарту в больницу угодила целая компания молодежи

В 13:15 на Линнамяэ теэ в Таллинне 57-летний водитель автобуса Scania резко затормозил, в результате чего в салоне упала 80-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Детали ДТП выясняются.

В 19:43 произошло ДТП на улице Раудтеэ в Тарту, где 18-летний водитель автомобиля Audi 80 из-за скользкой дороги не справился с управлением и врезался в дерево на обочине. В автомобиле находились пятеро молодых людей, всю компанию доставили в Клинику Тартуского университета.