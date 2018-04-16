Скандально известный педофил Юри Росин вновь признан виновным

В 2014 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) нашел, что в 2007 году Росин не реализовал свое право на справедливое судопроизводство и Эстония должна выплатить ему компенсацию в размере более 5000 евро. ЕСПЧ посчитал несправедливым, что Росину не было предоставлено возможности задать вопросы несовершеннолетнему свидетелю. С точки зрения прокуратуры это не было сделано в интересах несовершеннолетних, чтобы им не пришлось публично говорить о случившемся в зале суда. Госсуд тогда своего обвинительного приговора не изменил.

На прошлой неделе Тартуский уездный суд признал Юри Росина (64) виновным в склонении несовершеннолетнего к употреблению алкоголя, сексуальном соблазнении ребенка и применении насилия в отношении лица, участвующего в правосудии, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком в три года.

Согласно обвинению, с осени 2016 года по февраль прошлого года Росин четыре раза склонял 16-летнего молодого человека к употреблению алкоголя. Кроме того, в период 10-18 октября 2017 года Росин опубликовал в групповом чате в Facebook девять изображений порнографического содержания, которые увидел и один 14-летний участник дискуссии.

Также в период с 26 марта по 23 июня прошлого года Росин неоднократно присылал на мобильный телефон 30-летнего мужчины сообщения, в которых, помимо прочего, угрожал убить и нанести вред здоровью в отместку за его участие в старом уголовном деле в качестве потерпевшего.