18.02.2019, 17:08

Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги

 (64)
rus.delfi.ee
EST 28
Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги
Arno Saar, Õhtuleht

В понедельник Брюссельский суд признал виновным в изнасиловании бывшего чиновника Еврокомиссии, 51-летнего Маргуса Рахуоя. Суд приговорил бывшего директора по авиации и международным транспортным связям к четырем годам заключения.

Пострадавшей по делу Рахуоя является юрист, работавшая с ним в том же учреждении, пишет бельгийское издание La Dernière Heure. О подозрениях в домогательстве в отношении Рахуоя Eesti Ekspress писал еще в 2015 году, когда на время внутреннего расследования были приостановлены должностные полномочия мужчины.

Согласно обвинению, в сентябре 2015 года ночью в рабочих помещениях, когда Рахуоя изнасиловал женщину, которая младше его на 20 лет. Обвиняемый в суде отрицал свою вину, утверждая, что не применял в отношении женщины насилие, а сексуальные отношения у них были по обоюдному согласию.

Суд вынес обвинительный приговор исходя из объяснений жертвы, ее телефонных звонков и медицинского обследования. В качестве свидетеля по делу проходил другой коллеги, подтвердивший, что в тот вечер юрист неоднократно отклоняла попытки сближения со стороны начальства.

Рахуоя планирует оспорить приговор.

Отреферировано с ERR.

Читайте также: