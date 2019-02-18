Скандал в Брюсселе: суд признал работавшего при Еврокомиссии эстонского чиновника виновным в изнасиловании коллеги

Пострадавшей по делу Рахуоя является юрист, работавшая с ним в том же учреждении, пишет бельгийское издание La Dernière Heure. О подозрениях в домогательстве в отношении Рахуоя Eesti Ekspress писал еще в 2015 году, когда на время внутреннего расследования были приостановлены должностные полномочия мужчины.

Согласно обвинению, в сентябре 2015 года ночью в рабочих помещениях, когда Рахуоя изнасиловал женщину, которая младше его на 20 лет. Обвиняемый в суде отрицал свою вину, утверждая, что не применял в отношении женщины насилие, а сексуальные отношения у них были по обоюдному согласию.

Суд вынес обвинительный приговор исходя из объяснений жертвы, ее телефонных звонков и медицинского обследования. В качестве свидетеля по делу проходил другой коллеги, подтвердивший, что в тот вечер юрист неоднократно отклоняла попытки сближения со стороны начальства.

Рахуоя планирует оспорить приговор.

Отреферировано с ERR.