20.01.2018, 22:07

Скандал? Полиция задержала пьяных подростков на дне рождения эстонской звезды Youtube

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rus.delfi.ee
EST
Karlos Kolk
Karlos KolkFoto: Facebook

В ночь на субботу на улице Тулика в Таллинне полиция задержала шестерых пьяных несовершеннолетних подростков. Выяснилось, что молодежь увезли с дня рождения известного эстонского ютубера Карлоса Колка, который пользуется популярностью у эстонских подростков. Сам Колк уверяет, что на дне рождении не было алкоголя.

В Центр тревоги сообщили о празднике на улице Тулика в Таллинне, где могут находиться и употреблять алкоголь несовершеннолетние. Полицейские проверили мероприятие и обнаружили там шесть подростков с признаками алкогольного опьянения.

"Это был приватный день рождения, где ждали только приглашенных людей", — объясняет Колк и уверяет, что еще в приглашении на праздник было указано, что алкоголя там не будет.

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Задержанные подростки были приглашены на праздник, как и другие, но ушли из дома не сообщив родителям, поэтому их начали искать. Две девушки были доставлены в больницу на осмотр. Позже все подростки были переданы родителям.

Сам Колк же пожимает плечами и говорит, что он был не в силах ничего с ними поделать: "Видимо, у нас в Эстонии люди не могут без алкоголя весело проводить время".

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