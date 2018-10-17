Силы обороны: из-за проблем со здоровьем скончался солдат срочной службы
Вчера, 16 октября в больнице скончался срочник 1-й пехотной бригады, который приступил к службе в июле этого года. Данную информацию подтвердили в Силах обороны.
Вчера, 16 октября в больнице скончался срочник 1-й пехотной бригады, который приступил к службе в июле этого года. Данную информацию подтвердили в Силах обороны.
Срочник скончался в Северо-Эстонской региональной больнице из-за проблемы со здоровьем.
За день до этого солдат после посещения спортзала пожаловался на трудности с дыханием. После этого ему вызвали скорую, а затем отвезли в Ракверескую больницу.
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