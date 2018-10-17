Силы обороны: из-за проблем со здоровьем скончался солдат срочной службы

Срочник скончался в Северо-Эстонской региональной больнице из-за проблемы со здоровьем.

За день до этого солдат после посещения спортзала пожаловался на трудности с дыханием. После этого ему вызвали скорую, а затем отвезли в Ракверескую больницу.