23.10.2018, 15:53

Сидящих в тюрьме преступников Устименко и Лиличкина будут судить за попытку убийства

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rus.delfi.ee
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Juri Ustimenko kohtus
Juri Ustimenko kohtusFOTO: Marko Mumm

Отбывающего длительный тюремный срок за стрельбу в полицейского Николая Лиличкина обвинили в том, что он подстрекал приговоренного к пожизненному заключению Юрия Устименко убить тюремного охранника. Это лишь один из эпизодов уголовного дела, к рассмотрению которого Тартуский уездный суд приступит весной 2019 года, пишет rus.err.ee.

Ключевой эпизод дела произошел 14 февраля 2017 года, когда Устименко, внявший наставлениям Лиличкина, набросился с бритвенным лезвием на 50-летнего тюремного охранника. Сначала он ударил его в шею, а когда тот прикрылся рукой, еще один удар последовал в руку.

Избежать трагедии помогло вмешательство коллег потерпевшего, которые скрутили дебошира.

Согласно обвинительному заключению, Устименко напал на охранника с целью убийства, желая отомстить ему за его профессиональную деятельность. А обвинение в подстрекательстве к убийству предъявили Лиличкину. По версии следствия, он призывал Устименко отрезать охраннику голову, выступал в роли морального наставника и, давая инструкции, способствовал последовавшей за этим попытке убийства. Также Лиличкина обвинили в том, что 24 июня 2017 года он ударил тюремного охранника ногой.

Юрий Устименко также обвиняется в том, что 17 августа 2017 года он угрожал убийством тому самому охраннику, на которого напал в феврале.

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