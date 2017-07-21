Схватил и побежал: преступник воровал сумочки у пожилых женщин на кладбище

15 июня полиция задержала 24-летнего молодого человека, подозреваемого в краже женских сумочек на кладбище Рохумяэ в Таллинне. На данный момент суд постановил взять его под стражу.

В конце мая и начале июля в полицию поступило несколько сообщений о совершенных на кладбище Рохумяэ в Нымме преступлениях. Жертвами были пожилые женщины, который во время приведения могил в порядок не замечали, как мимо проходил молодой человек и хватал их оставленные без внимания сумочки.

Полиция добавляет, что вора было особенно сложно поймать, так как жертвы часто его не замечали и описания его внешности варьировались.

Полиция вышла на предполагаемого вора после первых трех случаев, но так как отсутствовало точное описание преступника, и у подозреваемого не было с собой украденных вещей, отсутствовали достаточные основания для его задержания.

15 июня защитники правопорядка собирались снова навестить проверенного до этого мужчину, так как улики все больше указывали на его причастность к кражам. Однако в тот же день полицейские получили вызов на кладбище Рохумяэ, где произошла очередная кража.

Жертва описала сбежавшего вора, и полицейские начали погоню. Благодаря хорошему знанию местности и правильной стратегии полицейские задержали подозреваемого после 10-минутной погони. Вор признался в восьми кражах.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры сообщила, что мужчина взят под стражу и до судебное производство уже завершено, так как он признался в содеянном. По ее словам, подозреваемый был и раньше наказан в уголовном порядке.

Самая большая сумма ущерба, причиненного вором, превышала 400 евро. Полиция напоминает, что в любой ситуации нужно следить за своими личными вещами.