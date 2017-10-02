Шум потревожил зверя: в Ярвамаа медведица напала на охотника

В Ярвамаа в волости Коэру в воскресенье днем произошел очень необычный инцидент. Молодая медведица напала на находившегося в лесу охотника.

Нападение произошло около 11:30, когда в деревне Рыху проходила облава на лосей.

Поскольку одновременно поблизости люди, две собаки и вертолет искали заблудившихся в лесу людей и охотники проводили облаву на лосей, медведь, очевидно, впал в панику и оказался загнан в угол. Зверь столкнулся с охотником и боролся за свою жизнь. Обычно медведь пуглив и скорее держится подальше от людей, поэтому такие нападения происходят очень редко.

По первоначальной информации, охотник успел сам выстрелить в медведя, после чего зверь прекратил нападение и убежал. Пострадавшего мужчину положили в автомобиль и поехали с ним навстречу скорой помощи. Сейчас он на лечении в Ярвамааской больнице. Состояние мужчины стабильное, его жизнь вне опасности.

Позднее отправившиеся искать медведя охотники нашли раненого зверя и пристрелили его.