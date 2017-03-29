Штормовой ветер опрокинул наблюдательную вышку в Ийзаку

Примерно в два часа ночи 28 марта сильный штормовой ветер свалил Ийзакускую наблюдательную вышку. По данным государственной метеорологической службы, эта ночь была очень ветреной: скорость ветра превышала 22 метра в секунду, а порывами он был еще сильнее.

По словам управляющего Северо-Эстонской рекреационной зоной отдела организации рекреации RMK Хейнара Юусе, вышка, возведенная в 2001 году, была поставлена на очень высоком месте, чтобы наблюдатели имели максимальный обзор окрестностей, но при этом она была открыта всем ветрам. «Разные эксперты давали тогдашней деревянной вышке сроку жизни примерно 12 лет, но она прослужила нам и гостям издалека 15 лет», - сказал Юусе.

С 2012 года посетительскую нагрузку Ийзакуской вышки RMK стали уменьшать.

Новая наблюдательная вышка в Ийзаку должна быть возведена к концу нынешнего года. Сейчас идут поиски подрядчика.