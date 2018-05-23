23.05.2018, 09:50

Шести лет мало: суд второй инстанции ужесточил наказание убийце женщины в Ласнамяэ

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rus.delfi.ee
EST
nuga-3
nuga-3Foto: Ilmar Saabas

Таллиннский окружной суд ужесточил наказание Виктору Офицерову, которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ, сообщает rus.err.ee.

Согласно вынесенному накануне, 22 мая, решению окружного суда, Офицеров (57) проведет в тюрьме 10 лет.

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Офицерова виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы, но этот приговор обжаловала окружной прокурор Мерике Тикк, потребовавшая назначить Офицерову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствал об отмене решения суда первой инстанции в части оплаты процессуальных расходов.

"Апелляция прокурора была поддержана, а обращение Виктора Офицерова было отклонено как необоснованное", — сообщили rus.err.ee в Таллиннском окружном суде.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи, в результате чего, она скончалась.

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