Шести лет мало: суд второй инстанции ужесточил наказание убийце женщины в Ласнамяэ

Таллиннский окружной суд ужесточил наказание Виктору Офицерову, которого обвинили в убийстве жены в столичном районе Ласнамяэ, сообщает rus.err.ee.

Согласно вынесенному накануне, 22 мая, решению окружного суда, Офицеров (57) проведет в тюрьме 10 лет.

Напомним, 14 февраля Харьюский уездный суд признал Офицерова виновным в убийстве и приговорил его к 6 годам лишения свободы, но этот приговор обжаловала окружной прокурор Мерике Тикк, потребовавшая назначить Офицерову наказание в виде 10 лет лишения свободы. Представил апелляционную жалобу и сам обвиняемый, который ходатайствал об отмене решения суда первой инстанции в части оплаты процессуальных расходов.

"Апелляция прокурора была поддержана, а обращение Виктора Офицерова было отклонено как необоснованное", — сообщили rus.err.ee в Таллиннском окружном суде.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, 4 сентября 2017 года в квартире на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ Офицеров ударил свою жену ножом в область шеи, в результате чего, она скончалась.